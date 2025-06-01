Росія завдала ракетного удару по навчальному підрозділу Сухопутних військ: є загиблі та поранені

У неділю, 1 червня, російські війська завдали ракетного удару по розташуванню одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ. Унаслідок атаки є загиблі та поранені.

Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗСУ в Telegram. Зазначається, що під час тривоги жодних шикувань чи масових зборів не було.

"Наголошуємо, що жодних шикувань чи масових зборів особового складу не проводилося. Після оголошення сигналу повітряної тривоги більшість особового складу перебувала в укриттях. Постраждалим надається вся необхідна кваліфікована медична допомога", - йдеться в публікації.

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Для з’ясування причин і обставин інциденту створено спеціальну комісію та призначено службове розслідування. Командування оперативного командування "Схід" також співпрацює з правоохоронними органами.

"У разі встановлення, що до загибелі та травмування військовослужбовців призвели дії або бездіяльність посадових осіб, винні будуть притягнуті до суворої відповідальності", - додали у пресслужбі.

Нагадаємо, 21 травня Національна гвардія України підтвердила інформацію про російський ракетний удар по полігону в Сумській області, де українські військовослужбовці проходили навчання. Унаслідок атаки загинули шестеро військових, десять – дістали поранення.

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