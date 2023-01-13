росія не спроможна виграти і розпадеться на частини, – Мотиль

Професор політичних наук Ратгарського університету США Олександр Мотиль зробив прогноз щодо війни проти України. На його думку, в лютому 2022 року ніхто не міг уявити, що Україна здатна перемагати.

Про це він розповів в інтерв’ю для ТСН. Він підкреслив, що росію чекає громадянська війна.

"Росія вже не спроможна виграти. Її абсолютної перемоги напевно не буде. Україна перемогти може. Є ще відкритим питання, чи переможе. Але принаймні є надія й сподівання, що так і буде. Тому повністю змінилося бачення росії. А тим більше й України", - сказав він.

На його думку, росія втратила свою суперпотужність, до неї змінилося ставлення політиків та заходу, а армія рф вже не друга найкраща в світі.

“Люди тепер думають про те, що росія може програти", – розповів Мотиль.

Він зазначив, що після поразки у росії відбудеться громадянська війна, а згодом вона розпадеться на декілька частин.

"Росія може розпастися на частини, що може відбутися громадянська війна, чи взагалі війна між різними частинами росії. Я особисто переконаний, що це не лише можливо, а й дуже правдоподібно", – зазначив він.

На його думку, на місці теперішньої росії може постати 5-20 незалежних держав. Але спочатку їх очікує війна серед еліт, а, можливо, і кровопролитна громадянська війна.

Мотиль додав, що раніше Захід не вірив, що можливий розпад СРСР.

"Але за кілька місяців СРСР вже не було. Всі були заскочені зненацька, ніхто на це не сподівався. На щастя, це був мирний кінець. У цілому не було якихось страшних катаклізмів. Але тепер таке не виключається", - сказав він

Лідер Кремля триматиметься за владу за будь-яких умов, вважає Мотиль.

"Він готовий на все: пожертвувати самим російським народом, аби триматися при владі. І він вже це, до речі, й робить. Так що тут є різні варіанти, які можуть бути дуже неприємними для всіх, не лише для росіян, українців, а й для Америки та цілого світу. Тому треба про це думати й якось готуватися. Принаймні, щоб ми не були цим заскочені зненацька. А, можливо, треба прискорити цей процес. Але це вже інше складніше питання, бо тоді це означає підірвати саму владу путіна", – резюмував Мотиль.

Нагадаємо, що нещодавно путін змінив головнокомандувача війною в Україні, повернувши генерала Валерія Герасимова. За деякими даними, він надав йому три місяці на виконання бойових задач, після яких того будуть очікувати серйозні проблеми.

Раніше журналіст Іван Яковіна спрогнозував, що чекає на Україну у разі взяття однієї з гарячих точок - Соледара. Якщо Євген Пригожин, учасники ПВК "Вагнер" якого штурмують місто, зможе показати ефективність, то путін надасть йому півмільйонну армію для весняного походу на Київ.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!