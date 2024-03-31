росія здійснила масовану комбіновану атаку по Україні: скільки ракет та дронів збили

У ніч на 31 березня росія запустила 14 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95мс. Пуски були здійснені з саратовської області.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ. Також була здійснена атака балістичною ракетою "Іскандер-М" із Криму та КАР Х-59 з окупованих територій Запоріжжя.

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11 ударних БпЛА типу Shahed запускали з російського приморсько-ахтарська та з окупованого Криму.

Внаслідок протиповітряного бою було знищено 18 повітряних цілей: 9 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 9 ударних БпЛА "Shahed-136/131".

До відбиття повітряного нападу залучались зенітні ракетні підрозділи та винищувальна авіація Повітряних Сил, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

Нагадаємо, 29 березня російська армія здійснила комбінований удар по Україні. Тоді ворог запускав крилаті ракети, "Кинджали" і дрони.

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