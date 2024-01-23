росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні: у Харкові і Києві пошкоджені житлові будинки, горить газогін (фото)

У ніч на 23 січня російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку по Україні. У Харкові та області зафіксовані влучання. У Києві уламки ракет пошкодили будинки та підпалили автомобілі.

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов поінформував, що внаслідок влучання окупантів по житловому будинку в Харкові загинули дві жінки.

Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, росіяни били по району житлової та цивільної забудови.

"Внаслідок ранкового обстрілу маємо повну руйнацію підʼїзду багатоквартирного будинку. Зараз рятівники намагаються розібрати завали, аби знайти під ними людей. Також в одній з найбільш постраждалих частин Київського району немає світла, частково води. Відповідні служби працюють над усуненням наслідків ворожих обстрілів", – написав він у Телеграм-каналі.

Начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов повідомив, що було зафіксовано чотири влучання в передмісті Харкова.

"Пошкоджені житлові будинки в приватному секторі. За попередніми даними, осколкові поранення там отримали діти... В іншому районі росіяни зруйнували санаторну школу для хворих дітей. Одна з ракет поцілила в газопровід. На місцях працюють всі служби. Також ворог обстріляв оздоровчий табір в Балаклії. Попередньо - двома ракетами С-300", – зауважив він.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що уламки ракет впали у Святошинському районі. Унаслідок цього загорілася будівля, палали легкові авто поблизу дитячого садка.

Мер також написав, що у Печерському районі сталася пожежа в нежитловій будівлі.

У Києві відомо про 9 потерпілих внаслідок ранкової атаки. Серед них 13-річний хлопчик.

У КМВА заявили, що відомо про одну загиблу жінку.

Фото наслідків удару по Києву:

Оперативна інформація від КМВА:

Святошинський район:

загоряння припаркованих автомобілів;

загоряння квартири в багатоповерховому житловому будинку;

пошкодження нежитлової забудови;

Печерський:

пошкодження нежитлової будівлі.

Солом’янський:

пошкодження житлового будинку.

Дарницький:

падіння уламків на дах багатоповерхового житлового будинку (без подальшого горіння);

та на територію дитячого садочку (без руйнувань та пожежі).

Голова Дніпропетровської області Сергій Лисак повідомив, що унаслідок ракетної атаки росіян вибухи лунали у Павлограді.

"У Павлограді на цю хвилину один загиблий. Ще одному чоловікові медики наразі надають усю необхідну допомогу", – зазначив він.

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