росія вдарила ракетами та БПЛА по Дніпру: є загиблі та поранені (фото, відео)

Окупаційна російська армія 3 липня атакувала Дніпро з ракет та дронів. Унаслідок вибухів в місті зафіксовані ушкодження будинків, торгового центру, автозаправної станції, автомобілів.

Як повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, унаслідок російської комбінованої атаки на місто четверо людей загинули, 34 постраждалих.

"Третина з них – у лікарні. Стан двох місцевих медики оцінюють як важкий. У людей здебільшого осколкові поранення та різані рани. Забої та переломи", – додав Лисак.

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Очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук опублікував фото наслідків російської атаки. За його словами, пошкоджено один з торгівельних центрів міста. "Побиті автівки, вікна, зачепило заправну станцію. Всі наслідки наразі зʼясовуються", – додав він. Поблизу одного із медзакладів в Дніпрі сталася пожежа.

Вибухи у Дніпрі 3 липня 2024. Джерело: t.me/mykola_lukashuk Вибухи у Дніпрі 3 липня 2024. Джерело: t.me/mykola_lukashuk

Вибухи у Дніпрі 3 липня 2024. Джерело: t.me/mykola_lukashuk Вибухи у Дніпрі 3 липня 2024. Джерело: t.me/mykola_lukashuk

Вибухи у Дніпрі 3 липня 2024. Джерело: t.me/mykola_lukashuk Вибухи у Дніпрі 3 липня 2024. Джерело: t.me/mykola_lukashuk

Вибухи у Дніпрі 3 липня 2024. Джерело: t.me/mykola_lukashuk Вибухи у Дніпрі 3 липня 2024. Джерело: t.me/mykola_lukashuk

Вибухи у Дніпрі 3 липня 2024. Джерело: t.me/mykola_lukashuk Вибухи у Дніпрі 3 липня 2024. Джерело: t.me/mykola_lukashuk

Вибухи у Дніпрі 3 липня 2024. Джерело: t.me/mykola_lukashuk Вибухи у Дніпрі 3 липня 2024. Джерело: t.me/mykola_lukashuk

Вибухи у Дніпрі 3 липня 2024. Джерело: t.me/mykola_lukashuk Вибухи у Дніпрі 3 липня 2024. Джерело: t.me/mykola_lukashuk

Вибухи у Дніпрі 3 липня 2024. Джерело: t.me/mykola_lukashuk Вибухи у Дніпрі 3 липня 2024. Джерело: t.me/mykola_lukashuk

Вибухи у Дніпрі 3 липня 2024. Джерело: t.me/mykola_lukashuk Вибухи у Дніпрі 3 липня 2024. Джерело: t.me/mykola_lukashuk

Вибухи у Дніпрі 3 липня 2024. Джерело: t.me/mykola_lukashuk Вибухи у Дніпрі 3 липня 2024. Джерело: t.me/mykola_lukashuk

Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив подробиці російської атаки. За його словами, окупанти трьома крилатими ракетами наземного базування "Іскандер-К", чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59 та п'ятьма ударними БпЛА типу "Shahed" атакували Дніпропетровщину.

"Силами та засобами зенітних ракетних військ Повітряних Сил збито 11 повітряних цілей: крилату ракету "Іскандер-К"; 4 керовані авіаційні ракети Х-59; 5 ударних БпЛА "Shahed-131/136"; 1 БпЛА ОТР "Орлан-10"", – додав Олещук.

Нагадаємо, у Вільнянську зросла кількість постраждалих унаслідок російського удару.

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