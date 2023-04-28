Росія у травні знову влаштує ракетний терор України: астролог назвав міста, які в небезпеці

Росія у травні 2023 року може влаштувати ракетні удари по Україні. У зоні ризику такі міста, як Київ, Харків, Запоріжжя, Кременчук, Дніпро та Хмельницький.

Крім того, окупанти можуть ударити по Рівненській АЕС. Про це заявив астролог Влад Росс.

За його словами, гаряче буде і на фронті – російські війська продовжать спроби повністю захопити Бахмут і всю Донецьку область. Найнебезпечнішою датою буде 18 травня (і плюс-мінус десять днів від цієї дати), що пов'язано з аспектом Юпітера та Плутона.

Росс додав, що ЗСУ дадуть потужну відсіч противнику, його планам із захоплення Донецької області не здійснитися. Крім того, ЗСУ можуть влаштувати "бавовну" неподалік Москви – ймовірні прильоти дронів і підриви військових об'єктів.

Як повідомляв UAportal, ясновидець та екстрасенс Валерій Шатілович заявив, що Україна отримає багато перемог у 2023 році, проте повної деокупації не буде. Крим може бути повернуто нашій країні дипломатичним шляхом, вирішення питання затягнеться на роки.

У свою чергу, астролог Дмитро Уранус заявив, що загроза вторгнення з боку Білорусі буде в квітні 2023 року, проте ворожі війська влаштують лише відволікаючий маневр. Найважчі бойові дії на сході та півдні України будуть йти у травні та червні, ЗСУ знищать практично всіх російських мобілізованих.

Уранус також додав, що Росія має зазнати поразки у війні проти України, лише у разі повного розгрому окупантів подальшої агресії Кремля можна уникнути. Якщо ЗСУ доведуть війну до кінця, то переговори про капітуляцію РФ відбудуться вже 2023 року.

Він підкреслив, що війська Росії після відступу з Херсона не наважаться знову атакувати місто, їм більше нема чим вести наступальні дії на цьому напрямі. Крім того, підриви мостів буквально відрізали їм шлях назад.