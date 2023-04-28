Россия в мае снова устроит ракетный террор Украины: астролог назвал города, которые в опасности

Россия в мае 2023 года может устроить ракетные удары по Украине. В зоне риска такие города, как Киев, Харьков, Запорожье, Кременчуг, Днепр и Хмельницкий.

Кроме того, оккупанты могут ударить по Ровенской АЭС. Об этом заявил астролог Влад Росс.

По его словам, горячо будет и на фронте – российские войска продолжат попытки полностью захватить Бахмут и всю Донецкую область. Самой опасной датой будет 18 мая (и плюс-минус десять дней от этой даты), что связано с аспектом Юпитера и Плутона.

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Росс добавил, что ВСУ дадут мощный отпор противнику, его планам по захвату Донецкой области не сбыться. Кроме того, ВСУ могут устроить "хлопки" неподалеку от Москвы – вероятны прилеты дронов и подрывы военных объектов.

Как сообщал UAportal, ясновидящий и экстрасенс Валерий Шатилович заявил, что Украина получит много побед в 2023 году, однако полной деоккупации не будет. Крым может быть возвращен нашей стране дипломатическим путем, решение вопроса затянется на годы.

В свою очередь, астролог Дмитрий Уранус заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси будет в апреле 2023 года, однако вражеские войска устроят лишь отвлекающий маневр. Тяжелейшие боевые действия на востоке и юге Украины будут идти в мае и июне, ВСУ уничтожат практически всех российских мобилизованных.

Уранус также добавил, что Россия должна потерпеть поражение в войне против Украины, только у случае полного разгрома оккупантов дальнейшей агрессии Кремля можно избежать. Если ВСУ доведут войну до конца, то переговоры о капитуляции РФ пройдут уже в 2023 году.

Он подчеркнул, что войска России после отступления из Херсона не решатся снова атаковать город, им больше нечем вести наступательные действия на этом направлении. Кроме того, подрывы мостов буквально отрезали им путь назад.