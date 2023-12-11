Росія випустила по Україні 18 дронів та 8 балістичних ракет: є постраждалі у Києві (фото)

російські бойовики у ніч проти 11 грудня випустили по Україні 18 ударних безпілотників та 8 балістичних ракет. Сили повітряної оборони збили всі ворожі цілі.

Як повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ, безпілотники Shahed росіяни випустили по Україні з окупованого Криму (Чауда, Бельбек).

"Усі ворожі безпілотники були знищені протиповітряною обороною в зоні відповідальності повітряного командування "Південь". Більшість – на Миколаївщині. Успішно відпрацювали зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України", – йдеться у повідомленні.

Близько 4 ранку росіяни залучили для завдання ударів балістичні ракети. "Вдарили по Київщині вісьмома балістичними ракетами. Удар було завдано з північного напрямку, попередньо – із Брянської області рф", – повідомили у Командуванні ПС ЗСУ.

Зазначається, що всі ракети було знищено зенітними ракетними підрозділами повітряного командування "Центр".

Київська міська військова адміністрація повідомила, що унаслідок роботи ППО уламки ракет впали в Дарницькому районі, у Бортничах.

"Під час відбиття ракетного удару по столиці сталося падіння уламків ракет в Дарницькому районі міста. Травми отримало четверо мешканців Бортничів", – зазначається у повідомленні КМВА.