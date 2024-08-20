росія запустила по Києву 'Іскандерами' та дронами: без руйнувань та потерпілих

Під ранок 20 серпня російські війська здійснили комбіновану атаку по Україні. Ворог запустив іранські дрони-камікадзе та крилаті ракети.

Як повідомили у командуванні Повітряних сил ЗСУ, російська армія атакувала 9 областей України. Ворог випустив дві балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23, крилату ракету "Іскандер-К", керовані авіаційні ракети Х-59 та 26 ударних БпЛА типу "Shahed".

Читайте також: 17 серпня армія рф атакувала КАБом Мирноград

Українські захисники збили 28 повітряних цілей: крилату ракету "Іскандер-К", дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 25 ударних БпЛА "Shahed-131/136" у межах Київської, Дніпропетровської, Миколаївської, Херсонської, Вінницької, Хмельницької, Кіровоградської, Сумської та Чернігівської областей.

Атака рф по Україні 20 серпня. Джерело: t.me/ComAFUA Атака рф по Україні 20 серпня. Джерело: t.me/ComAFUA

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що атака ворога на столицю та Київщину почалася близько шести ранку. Це була вже 41 оголошена повітряна тривога для Києва від початку серпня.

"За попередньою інформацією, ворог атакував столицю України з північного напрямку ймовірно крилатими ракетами на кшталт Іскандер-К. Це була вже пʼята ракетна атака по Києву цього місяця. Силами і засобами протиповітряної оборони ракети були знищені ще на підступах до міста. За інформацію на цю хвилину - в Києві без руйнувань та потерпілих", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 18 серпня росія здійснила спробу атаки на Київ крилатими ракетами "Іскандер-К".

31 липня сили ППО відбили наймасованішу атаку росії на Україну від початку війни.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!