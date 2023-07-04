росіяни вдарили по Первомайському 'Іскандером': постраждали понад 30 людей (фото, відео)

Російські війська завдали удару по місту Первомайський на Харківщині 4 липня ракетою "Іскандер". Внаслідок обстрілу постраждали понад 30 осіб, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону.

"Згідно з нашими даними та висновками підрозділів ДСНС, наших правоохоронців, це була ракета типу "Іскандер", – заявив він.

За даними Офісу генпрокурора, станом на 17:30 кількість постраждалих становить 38 осіб.

"Наразі внаслідок обстрілу російськими військовими міста Первомайський на Харківщині відомо про 38 поранених, з них – 12 дітей. Найменшому – 3 місяці, медики надали дитині допомогу на місці", – вказали у прокуратурі.

Синєгубов наголосив, що жодних промислових та військових об'єктів біля місця удару немає. Станом на 17:00 відомо про 35 поранених, серед яких 10 дітей. Одна десятимісячна дитина перебуває в реанімації.

"Станом на 15:00 відомо про значну кількість постраждалих: 31 особу госпіталізовано (з них 9 дітей, 2 немовлят – 1 рік та 10 місяців). Є пошкоджені багатоповерхівки та авто", – у Telegram повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

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Єрмак зазначив, що за попередньою інформацією, росіяни здійснили обстріл фугасним снарядом. Внаслідок цього сталося загоряння кількох автомобілів на парковці.

Додамо, про удар по Первомайському стало відомо о 13:35. Удар прокоментував голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"За попередньою інформацією, обстріл було здійснено фугасним снарядом. Наразі попередньо відомо про 12 постраждалих осіб, з яких 5 дітей", – вказав він.

Нагадаємо, 3 липня по Україні знову було запущено ударні БПЛА з боку російської федерації. Вибухи чули в Кіровоградській, Хмельницькій та Одеській областях. Усього було зафіксовано 17 запусків безпілотників, 13 з них ліквідовані силами ППО.

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