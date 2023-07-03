росіяни вдарили дронами по центру Сум, є влучання у житловий будинок (фото)

У Сумах пролунали вибухи. Ворог атакував місто безпілотниками, є влучання у багатоповерхівку.

Як повідомляють місцеві мешканці у соцмережах, ворог атакував місто дронами. Було чути вибухи. Наразі у місті досі лунає повітряна тривога.

"У Сумах чутно вибухи… В Сумській області триває повітряна тривога", – йдеться у повідомленні. Зазначається, що ворожий дрон атакував багатоповерхівку.

Цю інформацію підтверджує й видання "Суспільне".

У Сумській обласній військовій адміністрації закликали мешканців регіону перебувати в укриттях до закінчення сигналу повітряної тривоги.

Також у Сумській ОВА повідомили, що цієї ночі та зранку росіяни здійснили 5 обстрілів прикордоння, було зафіксовано 12 вибухів. Під обстрілами знаходилися Хотінська, Середино-Будська, Білопільська та Есманська громади. "Попередньо – без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури", – додали в обласній адміністрації.

В АТ "Сумиобленерго" заявили, що унаслідок обстрілів та через складні погодні умови наразі без світла 4368 споживачів.

Нагадаємо, 3 липня по Україні знову було запущено ударні БПЛА з боку російської федерації. Вибухи чули в Кіровоградській, Хмельницькій та Одеській областях. Усього було зафіксовано 17 запусків безпілотників, 13 з них ліквідовані силами ППО.

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