росіяни заявили про атаку дронів на Бєлгород: від ранку горять авто (відео, фото)

У ніч на 16 вересня зазнав атаки дронів Білгород у РФ. У місті палають авто, окупанти заявляють про влучання у житлові будинки.

Про це заявив губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков.

"Білгород зазнав обстрілу, є дані про загоряння автомобілів і влучання в житлові приміщення", – сказав Гладков.

Читайте також: РФ здійснила авіаудар по Сумах: є загиблі, серед поранених – діти (фото)

З опублікованих у мережі кадрів видно, що внаслідок вдалої роботи російської ППО, у дворі житлового будинку палають авто.

Нагадаємо, 12 вересня російські війська обстріляли Конотоп в Сумській області.Було пошкоджено 7 багатоквартирних будинків, один житловий будинок, лікарню, навчальний заклад, автомобілі, гаражі, магазин.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!