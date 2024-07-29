Росію атакували безпілотники: у двох областях спалахнули підстанції (відео)

В ніч на 29 липня в декількох областях росії було зафіксовано вибухи. Вогонь охопив електропідстанції в населених пунктах Орловської та Бєлгородської областей. Вранці Міністерство оборони росії повідомило, що в повітряному просторі над п’ятьма регіонами країни нібито було знищено 39 дронів.

Про це пишуть російські ЗМІ. За повідомленнями, у Томарівці Бєлгородської області, сталася атака дронів пізно вночі, в результаті чого виникла пожежа на електропідстанції. Внаслідок інциденту мешканці селища зіткнулися з перебоями в електропостачанні.

В соціальних мережах з’явилися відеозаписи, що демонструють події в Глазунівці, розташованій на південному краю Орловської області росії. Місцеві жителі зафіксували проліт дрона над їхнім населеним пунктом та наступний вибух.

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Андрій Кличков, губернатор області, підтвердив факт атаки, повідомивши про ушкодження електропідстанції.

"Вночі було збито два ворожі БПЛА на території Глазунівського району. Постраждалих немає, проте є пошкодження на місцевій електростанції. Оперативні служби займаються усуненням наслідків повітряної атаки, на місці події працюють правоохоронні органи", – зазначив він.

Вранці російського міноборони заявило, що протягом ночі системи протиповітряної оборони виявили та знищили 39 українських дронів над територією Курської, Бєлгородської, Воронезької, Брянської та Ленінградської областей.

Традиційно, російське міністерство оборони не надає інформації про наслідки цієї атаки.

Нагадаємо, у ніч на 28 липня Курську область росії атакували невідомі БПЛА. Там горіла нафтобаза.

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