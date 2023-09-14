Рота ударних дронів підірвала заховану росіянами "Акацію" вартістю у мільйон доларів: вибухове відео
Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБпАК) "АХІЛЛЕС" на Куп’янському напрямку серед ночі помітила, куди російські бойовики сховали свою самохідну гаубицю. Бійці 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка застосували дрон з нічною оптикою та вдарили по схованці окупантів.
Відео удару по САУ 2с3 "Акація" показав командир роти безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" Юрій Федоренко у своєму Telegram-каналі. За його інформацією, уражено артилерійську установку 2с3 "Акація" вартістю у мільйон доларів.
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"Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБпАК) "АХІЛЛЕС" 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка дроном з нічною оптикою знищила самохідну артилерійську установку 2с3 "Акація" вартістю $1 млн. Озброєння: гармата 152 мм. Дальність ураження: до 20 км", – прокоментував Федоренко.
Він каже, що росіяни намагалися замаскувати САУ, щоб непомітно обстрілювати українські позиції. Натомість українські "ахіллесівці" знищили ворожі плани.
Нагадаємо, у Криму вночі 13 вересня лунали гучні вибухи. Ракети атакували Севастопольський морський завод імені Орджонікідзе – найбільше підприємство судноремонту та суднобудування на півострові.Також повідомлялося про "приліт" у районі Південної бухти, де стоять російські кораблі та підводні човни.
Представник ГУР Андрій Юсов повідомив, що під час атаки було пошкоджено дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону" та великий десантний корабель "Мінськ".
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