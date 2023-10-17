Троянди у саду сильно постраждають, якщо за ними не доглянути певним чином

Прихід жовтня означає, що до початку суворих зимових місяців необхідно завершити величезну кількість садових робіт. Якщо садівники доглядають за своїми трояндами восени, рослини благополучно переживуть зиму.

Основними роботами по догляду за трояндами восени є прибирання, видалення зацвілих квіток або хворого листя та обрізка. Про це повідомляє Express.co.uk.

Кущові троянди, швидше за все, виростають дуже високими. Довгі стебла потрібно скоротити на третину поточної висоти негайно.

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Спробуйте зрізати стебла троянд трохи вище бруньки, яка звернена назовні, де це можливо. Умови, які можуть сильно пошкодити ці необрізані довгі стебла – зимова вітряна погода.

Також важливо проріджувати головки стандартних троянд, оскільки їх округлі головки можуть вловити вітер і навіть повністю відірватися під час сильного шторму. Протягом решти місяця садівникам також слід зрізати всі мокрі, зморщені квіти троянд, щоб запобігти загниванню.

Зберіть і приберіть у сміття будь-яке листя, на якому є ознаки хвороби, наприклад цвіль або чорна плямистість. Також збирайте будь-яке заражене листя, яке впало на землю, оскільки воно може переносити хвороби з року в рік.

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