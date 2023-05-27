Таке добриво використовують професійні квіткарі: універсальний спосіб підживити рослини в саду

Добриво для квітів - чим підживлювати квіти в саду

Усі рослини можуть постраждати від шкідників чи не підходящих для них умов вирощування. Тому їх треба "підгодовувати".

Добрива можна виготовляти самостійно і без особливих затрат. Про те, як підживити квіти, розповіли в Telegram-каналі "Дача. Сад та город".

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Найкраще універсальне натуральне підживлення для квітів містить дріжджі (10 г), цукор (1 ст. ложка) та теплу воду (1 л).

Спосіб приготувати розчину для підгодівлі квітів:

1. Дріжджі треба розчинити у воді, додати цукор та розмішати. Розчин має настоюватися мінімум 2 години.

2. Живильний розчин, що ви приготували, розбавте водою у пропорції 1:5.

3. Поливати рослини потрібно 1 раз на місяць в осінньо-зимовий період та 1 раз на 10 днів у весняно-літній.

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Таке добриво використовують професійні квіткарі. Завдяки цьому підживленню квіти почнуть бурхливо цвісти, а листя набере сили та кольору. Квіти одержують фітогормони, вітаміни групи B та ауксини.

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