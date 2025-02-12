Керівники Ripple та Galaxy надали MoonPay $160 млн на тлі ажіотажу навколо мемкоїна TRUMP

Фінансова підтримка у розмірі $160 мільйонів, надана керівниками Ripple та Galaxy Digital для платформи MoonPay, стала ключовим фактором у подоланні викликів, спричинених запуском офіційного мемкоїна Дональда Трампа ($TRUMP). Позика була надана для забезпечення ліквідності під час неочікуваного стрибка попиту, що виник у вихідні дні, коли традиційні банківські рахунки MoonPay були недоступні через святкові вихідні. Це продемонструвало, наскільки важливою є оперативна готовність криптокомпаній до несподіваних фінансових викликів.

Для криптоспільноти ця подія стала яскравим прикладом того, наскільки критичною є оперативна ліквідність у світі цифрових активів. MoonPay, одна з провідних платформ для купівлі криптовалют, стикнувся з проблемою недоступності понад $100 мільйонів фіатної ліквідності, необхідної для задоволення попиту на новий токен. Саме тоді Майк Новограц з Galaxy Digital і Бред Гарлінгхаус з Ripple прийшли на допомогу, забезпечивши необхідні кошти для безперебійної роботи платформи. Важливим фактором стало те, що обидві компанії діяли швидко та скоординовано, що підкреслює значення партнерських відносин у криптоіндустрії.

Після запуску токена $TRUMP його ринкова капіталізація стрімко зросла з $200 мільйонів до понад $10 мільярдів всього за 48 годин. Це викликало безпрецедентний ажіотаж серед інвесторів, що призвело до торгів на суму понад $20 мільярдів за два дні. Проте така динаміка не залишилася стабільною: після пікового значення ціна токена обвалилася на 79%, що вкотре підтвердило ризики, пов'язані з волатильністю мемкоїнів. Аналітики відзначають, що подібні коливання часто є характерними для активів, пов'язаних із публічними особами, оскільки вони піддаються впливу як ринкових факторів, так і зовнішніх подій.

Цей випадок також показав, наскільки важливою є готовність криптоплатформ до стрімкого зростання користувацької бази: MoonPay залучив 750 000 нових користувачів протягом одного тижня після запуску токена. Хоча це свідчить про зростаючий інтерес до криптовалют, воно водночас порушує питання щодо здатності платформ забезпечити стабільну роботу в умовах пікового навантаження. Крім того, такі події підкреслюють потребу у вдосконаленні інфраструктури для підтримки масштабованості та безпеки транзакцій.

У довгостроковій перспективі подібні події можуть мати значний вплив на крипторинок, зокрема через підвищену увагу регуляторів до токенів, пов'язаних із відомими публічними особами. Це ще раз демонструє, що мемкоїни можуть бути не лише короткостроковим інструментом для спекуляцій, але й чинником, що змінює фінансову екосистему. Регуляторні органи в майбутньому можуть посилити контроль за такими активами, що вплине на розвиток інноваційних проєктів у галузі криптовалют.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!