Риба та часник: що не можна давати котам

Зазвичай наші домашні тварини стають повноцінними членами сім‘ї за яких ми переживаємо, як за себе.

Раціон пухнастиків грає дуже велику роль для самопочуття кота. Тому до цього питання треба відноситись з усією серйозністю. UaPortal зібрав перелік заборонених для котів продуктів.

Продукти під забороною:

– Солодке, гостре, солоне, смажене – ці продукти і для людей не несуть великої користі, а для котів – тим більше.

– Часник та цибуля – подразнюють слизову шлунка та ШКТ.

– Риба – застрягання риб‘ячих кісток у горлі кота може призвести до смерті. Крім того, кістка може пробити частину ШКТ та викликати внутрішню кровотечу. Риба погіршує роботу нирок та загострює сечокам‘яну хворобу, а сиріа риба є джерелом паразитів

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Дозволені продукти:

– Яловичина

– Субпродукти

– Яйця

– Молочні продукти

– варена риба, очищена від кісток

– Зелень, овочі

– Крупи

Попри це, ветеринари наголошують, на тому, шо кіт не має їсти з людського стола. Для тварин існує велика кількість збалансованих кормів, які точно не зашкодять здоров‘ю вашого улюбленця.

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