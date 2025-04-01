Ринок крипти втрачає імпульс і впевненість

Ціна біткоїна може знизитися до $59 тисяч уже до кінця 2025 року — з таким прогнозом виступив керівник криптовалютного хедж-фонду Lekker Capital Квінн Томпсон. За його словами, поточне зниження — не просто корекція, а початок тривалого і неприємного тренду, який нагадує повільну втрату крові: не смертельно миттєво, але болісно й виснажливо.

"Я міг би побачити, як ми повернемося до "п’ятірки" до кінця року", — сказав Томпсон в інтерв’ю CoinDesk. Під "п’ятіркою" мається на увазі діапазон між $50 000 і $59 999, що означає падіння майже вдвічі від пікової ціни трохи вище $109 тисяч, досягнутої лише кілька місяців тому. Це — не просто цифра на графіку, а серйозний сигнал для ринку, який досі не визначився, чи він ще бичачий, чи вже ні.

Ключова причина такого прогнозу — зміна політичного й економічного клімату в США. Ілон Маск, який очолює ініціативу DOGE (Department of Government Efficiency), заявив про намір скоротити витрати уряду на $1 трильйон до кінця травня. У довгостроковій перспективі — це урізання до 15% річних державних витрат, або близько $7 трильйонів. Така політика не залишає простору для економічного стимулювання, а значить — менше "легких" грошей, менше інвестицій у ризикові активи, включно з криптовалютами.

Додайте до цього жорстку позицію Федеральної резервної системи. Попри зниження ставки до 4,25%–4,5% наприкінці 2024 року, цього не вистачило, щоб підштовхнути біткоїн назад до максимумів. Томпсон очікує ще одне зниження — десь у межах 25–75 базисних пунктів у 2025 році, але ближче до другої половини року. А отже — на короткій дистанції ринок залишатиметься в невизначеності.

Для криптоентузіастів це — період, який вимагає не стільки технічного аналізу, скільки витримки. Ми входимо у фазу, де "купуй на дні — продай на піку" не працює за звичною логікою. Ринок змінюється, і ті, хто встигає це зрозуміти, отримають перевагу. Не емоції, а стратегія. Не віра в хайп, а вміння адаптуватися. Можливо, найближчі місяці не принесуть прибутків. Але вони точно покажуть, хто тут надовго.

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