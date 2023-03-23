З 1 квітня в деяких регіонах збільшать тарифи на споживання електроенергії
Тарифи на електроенергію будуть зростати. Однак остаточної відповіді та дати, з якої зросте вартість електрики для населення, наразі немає. Та вже з 1 квітня зростуть тарифи на розподілення електроенергії для непобутових споживачів.
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Таке рішення НКРЕКУ ухвалила ще у листопаді 2022 року. Тарифи зростуть для 6 операторів системи розподілу (ОСР), які перебувають у зоні бойових дій:
- ДТЕК Донецькі електромережі;
- Запоріжжяобленерго;
- Херсонобленерго;
- ДПЕК Високовольтні мережі;
- Луганське енергетичне об'єднання;
- ДП Регіональні електромережі.
Тарифи на розподіл електроенергії збільшать у два етапи: з 1 квітня та з 1 липня 2023 року. Таким чином вартість розподілу електроенергії зросте:
- для першого класу напруги – від 544 до 817%;
- для другого класу – від 356 до 567%.
У Нацкомісії пояснили, що збільшення тарифів на розподілення електроенергії пов'язане з такими факторами:
- зростанням зарплат персоналу енергокомпаній;
- зростанням вартості послуг з передачі електроенергії та диспетчерських послуг НЕК Укренерго;
- закупівлею втрат електроенергії в мережах;
- закупівлею електроенергії на спотовому ринку.
Щодо підвищення тарифів на електроенергію для населення влада розглядає поки 4 варіанти. Серед цих варіантів – одночасне підвищення тарифу для всіх споживачів до ринкового рівня (у 3-4 рази), а також диференційований тариф, який залежатиме від обсягу споживання.
Нагадаємо, з 1 квітня в Україні зростуть ціни й на інші на комунальні послуги.
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