З 1 жовтня українців штрафуватимуть за вимкнені вдень фари: що потрібно знати

Згідно з чинним законодавством, у період з 1 жовтня по 1 травня в Україні штрафуватимуть водіїв. Йдеться про водіїв, які не увімкнули денні ходові вогні поза населеними пунктами.

Фари треба вмикати навіть у світлий час доби. У разі невиконання правила, сума штрафу становитиме від 425 до 510 грн, повідомляє UAportal.

Правило зафіксоване у пункті 9.8 ПДР і стосується всіх механічних транспортних засобів. Така необхідність продиктована скороченням світлового дня та погодними умовами.

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Вважається, що завдяки такій обережності ризик потрапити до ДТП знижується до 15%. Денні ходові вогні – це зовнішні світлові прилади білого кольору. У разі їх відсутності, водії зобов'язані вмикати ближнє світло фар або додатково протитуманні фари.

У разі недотримання правил дорожнього руху, патрульні поліцейські можуть скласти протокол за ч. 2 ст. 122 КУпАП.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як повернути блиск пожовклим фарам авто, використавши один простий саморобний засіб.

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