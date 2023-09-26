С 1 октября украинцев будут штрафовать за выключенные днем фары: что нужно знать

Согласно действующему законодательству, в период с 1 октября по 1 мая в Украине будут штрафовать водителей. Речь идет о водителях, которые не включили дневные ходовые огни вне населенных пунктов.

Фары нужно включать даже в светлое время суток. В случае невыполнения правила сумма штрафа составит от 425 до 510 грн, сообщает UAportal.

Правило зафиксировано в пункте 9.8 ПДД и касается всех механических транспортных средств. Такая необходимость продиктована сокращением светового дня и погодными условиями.

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Считается, что благодаря такой осторожности риск попасть в ДТП снижается до 15%. Дневные ходовые огни – это внешние световые приборы белого цвета. В случае их отсутствия водители обязаны включать ближний свет фар или дополнительно противотуманные фары.

В случае несоблюдения правил дорожного движения патрульные полицейские могут составить протокол по ч. 2 ст. 122 КУоАП.

Напомним, ранее мы рассказывали, как вернуть блеск пожелтевшим фарам авто, использовав одно простое самодельное средство.

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