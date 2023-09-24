Владельцев авто могут лишить субсидии: разъяснение ПФУ

Украинские владельцы автомобилей могут столкнуться с ограничениями при получении субсидий на коммунальные услуги, как утверждает Пенсионный фонд Украины.

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Об этом они написали в своем сообщении, опубликованном на странице Facebook. Согласно этой информации, доступ к субсидиям на коммунальные услуги может быть предоставлен только в том случае, если в семье или домохозяйстве единственного потребителя коммунальных услуг есть одно транспортное средство.

Важно отметить, что в этом определении не учитываются мопеды и прицепы. Более того, транспортное средство должно иметь возраст более 5 лет со дня выпуска.

В случае, если конкретный член семьи имеет собственность по меньшей мере один автомобиль, у которого менее 5 лет с даты выпуска, или если есть два или более автомобиля в возрасте до 15 лет, такой домохозяин не будет отнесен к категории получателей субсидий.

Однако, если семья имеет в собственности два или более автомобилей старше 15 лет, то в этом случае они могут претендовать на получение субсидий на коммунальные услуги.

Эти новые правила направлены на более эффективное и объективное назначение субсидий, что позволит обеспечить лучшее распределение социальных выплат среди населения и уменьшить незаслуженное получение государственной поддержки.

Напомним, эксперт по вопросам социальной политики Андрей Павловский рассказал, изменится ли размер минимальной пенсии до конца 2023 года.

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