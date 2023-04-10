Как вернуть блеск пожелтевшим фарам авто: поможет простое самодельное средство

Фары новых автомобилей – блестящие, прозрачные и яркие, но со временем покрывающий линзу плафон может выцветать, становиться мутным и приобретать желтый оттенок, что может повлиять на их внешний вид и функциональность. Особенно часто такие проблемы возникают у фар из поликарбоната, который, хотя является прочным и легким материалом, требует более тщательного ухода по сравнению со стеклом.

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Однако, к счастью, существуют простые и доступные альтернативы, которые можно использовать в домашних условиях. Одним из эффективных лайфхаков для очищения пожелтевших фар является использование самодельной пасты, которую можно приготовить всего из четырех ингредиентов. Вам понадобится:

1 столовая ложка соды;

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3 столовые ложки зубной пасты;

четверть куска твердого мыла (хозяйственного или туалетного);

сок половинки лимона.

Для приготовления пасты сначала натрите мыло на терке, затем смешайте с зубной пастой, лимонным соком и содой до однородности. Далее возьмите обычную кухонную губку, окуните ее в полученный раствор и жесткой стороной тщательно помойте фару. Оставьте средство на фаре на несколько минут, затем удалите пену и протрите фару сухим полотенцем при необходимости.

Одно из преимуществ использования зубной пасты в этом лайфхаке заключается в том, что она может скрыть царапины на плафоне фары, а также помочь восстановить его блеск и прозрачность. Сода в свою очередь выполняет роль абразивного средства, которое может эффективно удалить загрязнение и отложение из плафона фары.

После очистки фары тщательно промойте водой, чтобы удалить остатки пасты и обеспечить чистоту поверхности. Затем можно нанести на фары защитный воск или специальное средство по уходу за фарами, чтобы обеспечить их долговечность и предотвратить повторное выгорание.

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