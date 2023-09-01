З 1 вересня українська церква переходить на новоюліанський календар: список свят

Відсьогодні, 1 вересня, Православна церква України переходить на новий церковний календар, що призведе до того, що церковні свята в Україні відзначатимуть за новоюліанським стилем.

Згідно з рішенням Священного Синоду УПЦ "Про внесення змін до Церковного календаря Православної Церкви України", Православна церква України переходить на новоюліанський календар.

Найважливіші церковні свята, пости, дні вшанування пам'яті святих тепер будуть відзначатися на 13 днів раніше.

Які свята будуть відзначатися у нові дати (календар головних церковних свят за новим стилем)

8 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці.

14 вересня – Воздвиження Чесного Хреста.

17 вересня – Віри, Надії, Любові та матері їх Софії.

23 вересня – Зачаття Івана Предтечі.

1 жовтня, – Покрова Пресвятої Богородиці.

21 жовтня – Димитрівська поминальна субота.

8 листопада – Собор архістратига Михаїла.

21 листопада – Введення в храм Пресвятої Богородиці.

30 листопада – Апостола Андрія Первозваного.

6 грудня – Святителя Миколая чудотворця.

24 грудня – Різдвяний святвечір.

25 грудня – Різдво Христове.

26 грудня – Собор Пресвятої Богородиці.

1 січня – Обрізання Господнє і пам’ять святого Василія Великого.

6 січня – Хрещення Господнє.2 лютого – Стрітення Господнє.

25 березня, – Благовіщення Пресвятої Богородиці.

24 червня – Різдво Івана Предтечі.

29 червня – святих апостолів Петра і Павла.

6 серпня – Преображення Господнє.

15 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці.

29 серпня – Усікновення глави Івана Предтечі.

Всі інші, дещо менші свята, теж зсуваються на 13 днів.

Нагадаємо, у травні 2023 року Священний Синод та Архиєрейський Собор УПЦ вирішив, що Українська Православна Церква перейде на Новоюліанський календар.

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