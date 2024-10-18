З 1 січня платитимемо більше: в Україні перерахують вартість доставки газу

З початку 2025 року в Україні відбудеться перерахунок вартості доставки газу для споживачів. У нових рахунках буде враховано обсяг споживання за газовий рік, що тривав з жовтня 2022 року до кінця вересня 2023 року.

З 1 травня 2025 року ціна на доставку газу зросте для тих, хто спожив більше блакитного палива порівняно з попереднім газовим роком. Натомість, споживачі, які зменшили використання газу, зможуть розраховувати на нижчі платежі. Про це повідомляє OBOZ.UA.

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Варто зазначити, що з 2025 року в Україні планується запровадження єдиного тарифу на постачання газу для всіх категорій споживачів. При цьому сам тариф на доставку залишиться незмінним, але в розрахунках платежів враховуватиметься обсяг споживання за газовий рік, що завершився у вересні 2024 року.

Ці зміни мають на меті стимулювати ефективне використання енергоресурсів та забезпечити більш справедливий розподіл витрат на доставку газу між споживачами.

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