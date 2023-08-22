Садівники назвали 5 видів квітів, які варто посадити в кінці серпня

Серпень - це один з найбільш сприятливих місяців для висадки квітів, які радуватимуть протягом багатьох сезонів.

Про це пише radiotrek.

Вашій увазі представлено 5 видів квітів, які варто розглянути для посадки до вересня:

Гвоздики китайські

Зараз, в серпні, ідеальний час для посадки дворічних, холодостійких гвоздик китайських.

Іриси

Раннє висадження ірисів збільшує їх шанси на приживання. Рекомендується висаджувати їх на невеликих схилах або насипних клумбах.

Нарциси

При висадці нарцисів важлива температура грунту, яка повинна бути в межах +8...+10 градусів протягом двох тижнів. Ці рослини відмінно ростуть на глинистих грунтах, але також можуть прижитися в інших типах ґрунту.

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Півонії

Висадження півоній рекомендується на сонячних ділянках, але також можливе вирощування в півтіні. Важливо пам'ятати, що насиченість сонячного світла впливає на розмір та кількість квітів.

Дельфініуми

Ці рослини вимагають сонячних місць, захищених від сильних вітрів. Також важливо, щоб квіти мали можливість перебувати в тіні протягом 2-3 годин на день.

Нагадаємо, ми вже писали, які квіти заборонено обрізати у серпні.

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