Садовники назвали 5 видов цветов, которые следует посадить в конце августа

Август – это один из наиболее благоприятных месяцев для высадки цветов, которые будут радовать в течение многих сезонов.

Об этом пишет radiotrek.

Вашему вниманию представлено 5 видов цветов, которые следует рассмотреть для посадки до сентября:

Гвоздики китайские

Сейчас, в августе, идеальное время для посадки двухлетних, холодостойких китайских гвоздик.

Ирисы

Ранняя высадка ирисов увеличивает их шансы на приживание. Рекомендуется высаживать их на небольших склонах или насыпных клумбах.

Нарциссы

При высадке нарциссов важна температура почвы, которая должна быть в пределах +8…+10 градусов в течение двух недель. Эти растения отлично растут на глинистой почве, но также могут прижиться в других типах почвы.

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Пионы

Высадка пионов рекомендуется на солнечных участках, но также возможно выращивание в полутени. Важно помнить, что насыщенность солнечного света оказывает влияние на размер и количество цветов.

Дельфиниумы

Эти растения требуют солнечных мест, защищенных от мощных ветров. Также важно, чтобы цветы могли находиться в тени в течение 2-3 часов в день.

Напомним, мы уже писали, какие цветы запрещено обрезать в августе.

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