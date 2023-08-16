Садоводы назвали цветы, которые запрещено обрезать в августе: испортите растения

Обрезка – это важная работа в саду, которая выполняется в течение года, чтобы поддерживать сад и стимулировать цветение цветов. Однако в августе не следует обрезать некоторые растения.

Анжела Слейтер, эксперт по садоводству Hayes Garden World, сказала Express.co.uk, что обрезка некоторых цветов оставит садоводов без цветения в следующем году. К таким растениям относятся рододендроны, азалии и камелии.

Также важно летом убедиться, что эти цветы не высыхают, и давать им специальные удобрения, которые обеспечат обильное цветение следующей весной. Некоторые кусты, цветущие ранним летом, такие как филадельфус и дейция, распускают бутоны в следующем году в конце лета и начале осени.

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Это означает, что в августе их не следует обрезать, поскольку садоводы "рискуют" тем, что растения не зацветут. Это может произойти, если погода слишком влажная, холодная, жаркая или сухая.

Также в августе нельзя обрезать вьющиеся розы, поскольку это не даст растениям цвести повторно. Следует оставить обрезку до конца октября или даже в начале ноября, чтобы иметь больше цветов.

Также не обрезайте фруктовые деревья, поскольку вы оставляете их уязвимыми для болезней. Если в августе будет слишком жаркая и сухая погода, оставьте любую обрезку, поскольку растения получат стресс.

Напомним, ранее мы рассказывали, что нужно знать о растениях, которые не нужно выращивать с помидорами, поскольку это может приманить вредителей, уменьшить питательные вещества или помидоры заболеют.

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