Садівники назвали прості засоби, які не дадуть котам гадити на ділянці

Кішки гадять у садах, щоб позначити свою територію та підтвердити своє право власності на певну територію. Дізнатися, що сусідський кіт використовує сад як особистий лоток, може бути неприємно, особливо якщо кіт робить це на клумбах або грядках.

На жаль, немає законів, які б захищали власників будинків, коли справа доходить до котів, які гадять у їхніх садах. Втім, садівники радять прості способи, які дозволять відучити кішок від цього, пише Express.co.uk.

Котам не подобається запах апельсинів – апельсинової олії, апельсинової кірки, будь-чого. Тому можна покласти навколо саду шкірку цитрусових.

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Також можна вичавити сік лимона навколо грядок, щоб зупинити котів. Він діє як сильний аромат, який прирівнюється до іншого чоловічого запаху/території".

Інші пропозиції щодо вигнання котів включали використання кавової гущі та розбитої яєчної шкаралупи. З розбитою по саду яєчною шкаралупою вони більше цього не ходитимуть на ділянці у туалет.

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