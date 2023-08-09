Садівники назвали прості у вирощувані рослини, які квітнуть пізнім літом

Багато садів почнуть в’янути найближчими тижнями, але для садівників, які бажають зберегти "жвавість" ділянок є вихід. Деякі рослини просто висаджувати і вони цвістимуть до осені.

Експерти рекомендують найпопулярніші пізньоквітучі рослини. Про це повідомляє Express.co.uk.

Геленіуми

Сонцелюбні геленіуми додають рясного кольору, який спалахує з середини літа до осені. Є сотні різновидів на вибір, від яскраво-жовтих до червоних і яскравих помаранчевих.

Регулярне підстригання, коли вони закінчують цвітіння, сприятиме майбутньому росту та більш тривалому періоду забарвлення до осені. Вони можуть вирости досить великими. Їх легко вирощувати на більшості типів ґрунтів, віддаючи перевагу сонячним місцям у саду.

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Геліопсис

Геліопсис, також відомий як штучні соняшники, є ідеальною рослиною для людей з великими садами, висотою від 40 см до двох метрів. Вони мають квіти гарного жовтого та помаранчевого кольорів, оточені золотими центральними шишками.

Вони не лише створюють вражаючі барвисті елементи на бордюрах і грядках, залучаючи низку запилювачів, але також можуть створювати чудові зрізані квіти. Вони ростуть купками з гіллястими стеблами, які дають кущистість, а період цвітіння триває від шести до восьми тижнів.

Пенстемон

Це чудові квіти у формі труби, оточені зеленим листям, доступні в темно-фіолетових, рожевих, білих і блакитних кольорах. Це ідеальна рослина для змішаних і трав’янистих грядок, і її люблять бджоли. Пенстемон процвітає на добре дренованих ґрунтах і дуже стійкий до посухи.

Крокосмія

Crocosmia представлена ​​в різних кольорах спекотного літа від помаранчевого до жовтого та червоного, що ідеально підходить для того, щоб зробити сад яскравішим наприкінці літа. Вони можуть додати саду висоту та колір, і їх можна висаджувати в поєднанні з рослинами середньої висоти, такими як півонії та герань.

Нагадаємо, що кімнатні рослини озеленюють ваш простір та приносять користь, але й можуть стати джерелом незручностей та проблем. Деякі з них мають здатність приваблювати шкідників, таких як тарганів.

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