Садівники назвали три рослини, які потрібно обрізати зараз, аби мати здорові квіти наступного року

Навесні та влітку багато садових рослин матимуть величезний ріст, який виглядає красиво, свіжо та зелено. Для цього квіти потрібно вчасно обрізати.

Літня обрізка дозволяє садівникам формувати та привчати рослини до того вигляду та розміру, який їм підходить. Про це повідомляє Express.co.uk.

Літня обрізка також сприяє цвітінню. Зокрема, обрізати потрібно три рослини.

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Лаванда

Щоб зберегти лаванду в кращому вигляді, її потрібно обрізати в серпні. Треба дуже сильно обрізати, інакше рослина стане досить "довгонога".

Але не рубайте так сильно, щоб зачепити старий стовбур. У такому випадку квіти можуть бути дуже слабкими.

Гліцинія

Гліцинію обрізають двічі на рік, причому перша обрізка проводиться у серпні. Другий – у січні чи лютому. Це дозволяє надати рослині потрібної форми та стимулює більше цвітіння.

Гладкі троянди

Зріжте третину порослі, яка зацвіла. Потім прив’яжіть стебла, що залишилися, до опор.

Почніть з відстеження кожного довгого пагона нового тонкого росту назад до основи, а потім порахуйте по довжині нового росту для п’яти бруньок (листків). Садівникам потрібно буде зрізати після п’ятої бруньки під кутом у напрямку росту п’ятого листа.

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