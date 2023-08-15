Садівники пояснили, як правильно обрізати гліцинію, щоб перетворити сад на казку

Гліцинії повільно дозрівають і мають нетривалий період цвітіння. Однак садівники ризикують втратити вишукані квіти влітку, якщо не дотримуватимуться одного простого правила обрізки.

В’юнкі рослини, такі як гліцинія, вимагають більшого догляду, ніж інші сорти. Про це повідомляє Express.co.uk.

Серпень є найкращим часом для обрізки гліцинії, коли ароматне цвітіння досягає свого піку. Щоб уникнути шкідливих помилок, варто дотримуватися простого правила обрізки на п’ять бруньок.

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Обрізка навколо п’яти бруньок – це чудова сума, оскільки це залишає багато для продовження росту, одночасно заохочуючи ріст квітів, а не продовження розширення самої рослини. Це також найкращий спосіб тримати свою рослину під контролем, не лише запобігти її переростанню, але й зберегти її охайний і презентабельний вигляд.

Передумова цієї техніки полягає в тому, щоб взяти пару гострих секаторів і зменшити довгі хвилясті пагони на п’ять бруньок назад до основи.

У більшості випадків це дорівнює приблизно 20 см неміцного росту, і, як правило, це переважно слабкі пагони. Будь-які пагони, які коротші за цю довжину, можна залишити недоторканими, готовими до цвітіння наступного року.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що потрібно знати про рослини, які не потрібно вирощувати з помідорами, оскільки це може приманити шкідників, зменшити поживні речовини, або помідори захворіють.

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