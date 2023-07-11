Садівники розповіли, як легко позбутися мурах без хімії

Наявність мурах у саду може викликати розчарування, особливо якщо ви витратили багато років на догляд за рослинами та квітами. Фахівці поділилися дієвими способами "вбити" шкідників.

Важливо пам’ятати, що хімічні пестициди завжди є останнім засобом. Є кілька способів, які можуть допомогти вигнати мурах без застосування агресивної хімії, пише Express.co.uk.

На думку експертів, харчова сода є ефективним і простим способом "вбити" мурах в саду. Для цього потрібно змішати її з цукровою пудрою у рівних частинах.

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Цукор спонукатиме мурашок з’їсти його та забрати назад у колонію. Просто насипте суміш по краях горщиків та ділянок, де було помічено багато мурах.

Окрім соди, можна скористатися саморобним спреєм від мурах. Комахи не люблять деякі запахи, такі як м’ята, цитрусові або кориця.

Додайте кілька крапель цих ефірних олій у пляшку з розпилювачем з водою, щоб ефективно відлякати садових шкідників. Додавання невеликої кількості рідини для миття посуду також допоможе вбити мурах.

Щедро обприскуйте навколо рослини ввечері, а вранці обприскуйте рослину прісною водою, щоб видалити залишки мила.

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