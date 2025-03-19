Найекономічніші автомобілі з пробігом: ТОП-5 бюджетних моделей, які не вдарять по гаманцю

Бюджетні автомобілі з низькою витратою пального мають підвищений попит на вторинному ринку. Це й не дивно, тому що вони дають можливість економити одразу в двох напрямках, тож покупці прагнуть знайти найкращі варіанти серед вживаних авто.

Ці моделі допоможуть рідше відвідувати АЗС, а зекономлені кошти можна буде витратити на щось приємне. OBOZ.UA поділився добіркою з п’яти найкращих авто з пробігом, які відзначаються своєю економічністю.

Топ-5 найекономічніших авто на вторинному ринку:

1. Dacia Sandero;

Dacia Sandero Stepway. Джерело: wiki Dacia Sandero Stepway. Джерело: wiki

2. Honda Jazz;

Honda Jazz. Джерело: wiki Honda Jazz. Джерело: wiki

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3. Toyota Prius;

Toyota Prius. Джерело: wiki Toyota Prius. Джерело: wiki

4. Toyota Yaris;

5. Ford Fusion Energi.

Затребувані гібридні моделі Toyota Prius і Ford Fusion Energi, попри складну конструкцію, завжди славилися своєю високою надійністю.

Моделі Dacia Sandero, Honda Jazz і Toyota Yaris — це чудові компактні автомобілі, які тримають марку навіть на вторинному ринку.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про найпопулярніші вживані авто в Україні.

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