Найекономічніші автомобілі з пробігом: ТОП-5 бюджетних моделей, які не вдарять по гаманцю
Бюджетні автомобілі з низькою витратою пального мають підвищений попит на вторинному ринку. Це й не дивно, тому що вони дають можливість економити одразу в двох напрямках, тож покупці прагнуть знайти найкращі варіанти серед вживаних авто.
Ці моделі допоможуть рідше відвідувати АЗС, а зекономлені кошти можна буде витратити на щось приємне. OBOZ.UA поділився добіркою з п’яти найкращих авто з пробігом, які відзначаються своєю економічністю.
Топ-5 найекономічніших авто на вторинному ринку:
1. Dacia Sandero;
2. Honda Jazz;
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3. Toyota Prius;
4. Toyota Yaris;
5. Ford Fusion Energi.
Затребувані гібридні моделі Toyota Prius і Ford Fusion Energi, попри складну конструкцію, завжди славилися своєю високою надійністю.
Моделі Dacia Sandero, Honda Jazz і Toyota Yaris — це чудові компактні автомобілі, які тримають марку навіть на вторинному ринку.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про найпопулярніші вживані авто в Україні.
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