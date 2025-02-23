Названо ТОП-5 найдешевших нових авто в Україні у лютому 2025 року (фото)
На українському ринку нових авто доступні кілька цікавих бюджетних моделей. Вони чудово підійдуть як для міських поїздок, так і для подорожей за місто.
Команда UAportal спільно з "Твоя машина" пропонує вашій увазі п’ятірку найдоступніших нових автомобілів, які можна придбати в Україні станом на лютий 2025 року.
1. Chery Tiggo 2 Pro – найдоступніший кросовер
- Ціна: від 14 700 доларів (590 000 грн)
- Двигун: 1,5 л бензин, 106 к.с.
- Коробка передач: механічна/варіатор
- Привід: передній
Цей невеликий кросовер із стильним зовнішнім виглядом вирізняється містким салоном і гідним рівнем оснащення за свою ціну. Він відмінно підходить для поїздок містом і недалеких подорожей за його межами.
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2. Citroën C-Elysée – недорогий та економічний седан
- Ціна: від 15 410 доларів (618 000 грн)
- Двигун: 1,6 л дизель, 92 к.с.
- Коробка передач: механічна/автомат
- Привід: передній
Цей французький седан вирізняється містким салоном, високою надійністю та комфортною підвіскою. Дизельний мотор забезпечує економічність і робить його зручним вибором для сімейних подорожей.
3. Citroën C3 – стильний міський хетчбек
- Ціна: від 15 800 доларів (632 000 грн)
- Двигун: 1,2 л бензин, 82 к.с.
- Коробка передач: механічна/автомат
- Привід: передній
Невеликий міський хетчбек із привабливим дизайном і передовими технологіями. Оснащений сучасною системою безпеки, він має економічний двигун, що гарантує мінімальну витрату пального.
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4. Renault Logan – перевірений часом седан
- Ціна: від 16 000 доларів (640 000 грн)
- Двигун: 1,0 л бензин, 73 к.с.
- Коробка передач: механічна
- Привід: передній
Цей седан уже давно здобув репутацію надійного та зручного автомобіля. Завдяки просторому інтер’єру, великому багажнику та легкості в обслуговуванні, він є відмінним варіантом для щоденних поїздок.
5. Honda M-NV – найдоступніший електрокар
- Ціна: від 17 500 доларів (700 000 грн)
- Потужність: 163 к.с.
- Запас ходу: до 401 км.
- Привід: передній
Цей електрокросовер вирізняється елегантним дизайном і екологічністю. Запас ходу до 401 км робить його відмінною альтернативою звичайним автомобілям для тих, хто планує перейти на транспортний засіб на електриці.
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