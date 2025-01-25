Українцям розповіли, чому покупка автомобіля 'за техпаспортом' може обернутися чималими проблемами

Процедура переоформлення автомобілів в Україні є досить простою, проте чимало водіїв продовжують купувати машини "за техпаспортом". У таких ситуаціях транспортний засіб разом із відповідними документами просто передається новому власнику за домовлену суму.

Інколи для користування автомобілем оформлюють генеральну довіреність, однак у багатьох випадках не роблять навіть і цього. Досвідчений адвокат Мар’ян Сащук пояснив, чому укладання таких угод може вилитися в значні проблеми. Про це пише UAportal із посиланням на Avtomob.

Експерт з права звернув увагу на ключовий аспект: передача свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу іншій особі не впливає на зміну права власності. З юридичної точки зору автомобіль залишається у власності попереднього власника.

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Якщо той раптом вирішить повернути авто, йому достатньо звернутися до поліції, і новий користувач змушений буде віддати транспортний засіб. У такій ситуації повернути витрачені гроші буде надзвичайно складно, як і довести сам факт укладання угоди.

Також Мар’ян Сащук підкреслив, що купівля автомобіля "за техпаспортом" може обернутися втратою транспортного засобу через правові проблеми попереднього власника. Автомобіль може бути заарештований через борги старого господаря або навіть оголошений у розшук. Окрім того, у випадку смерті офіційного власника право на його майно, зокрема автомобіль, переходить до спадкоємців.

Нагадаємо, деякі українці у 2025 році повинні заплатити податок за своє авто.

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