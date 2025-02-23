Назван ТОП-5 самых дешевых новых авто в Украине в феврале 2025 года (фото)

На украинском рынке новых авто доступно несколько интересных бюджетных моделей. Они отлично подойдут как для городских поездок, так и для путешествий за город.

Команда UAportal совместно с "Твоя машина" предлагает вашему вниманию пятерку самых доступных новых автомобилей, которые можно приобрести в Украине на февраль 2025 года.

1. Chery Tiggo 2 Pro – самый доступный кроссовер

Chery Tiggo 2 Pro. Источник: infocar.ua

Цена: от 14 700 долларов (590 000 грн)

Двигатель: 1,5 л бензин, 106 л.с.

Коробка передач: механическая/вариатор

Привод: передний

Этот небольшой кроссовер со стильным внешним видом отличается вместительным салоном и достойным уровнем оснащения за свою цену. Он отлично подходит для поездок по городу и недалеких путешествий за его пределами.

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2. Citroën C-Elysée – недорогой и экономичный седан

Citroën C3. Источник: citroen.ua

Цена: от 15 410 долларов (618 000 грн)

Двигатель: 1,6 л дизель, 92 л.с.

Коробка передач: механическая/автомат.

Привод: передний

Этот французский седан отличается вместительным салоном, высокой надежностью и комфортной подвеской. Дизельный мотор обеспечивает экономичность и делает его удобным выбором для семейных путешествий.

3. Citroën C3 – стильный городской хэтчбек

Citroën C-Elysée. Источник: infocar.ua

Цена: от 15 800 долларов (632 000 грн)

Двигатель: 1,2 л бензин, 82 л.с.

Коробка передач: механическая/автомат.

Привод: передний

Небольшой городской хэтчбек с привлекательным дизайном и передовыми технологиями. Оснащенный современной системой безопасности, он имеет экономичный двигатель, гарантирующий минимальный расход топлива.

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4. Renault Logan – проверенный временем седан

Renault Logan. Источник: infocar.ua

Цена: от 16 000 долларов (640 000 грн)

Двигатель: 1,0 л бензин, 73 л.с.

Коробка передач: механическая

Привод: передний

Этот седан уже давно завоевал репутацию надежного и удобного автомобиля. Благодаря просторному интерьеру, большому багажнику и легкости в обслуживании, он является отличным вариантом для ежедневных поездок.

5. Honda M-NV – самый доступный электрокар

Honda M-NV. Источник: chi-new-energy.com.ua

Цена: от 17 500 долларов (700 000 грн)

Мощность: 163 л.с.

Запас хода: до 401 км.

Привод: передний

Этот электрокроссовер отличается элегантным дизайном и экологичностью. Запас хода до 401 км делает его отличной альтернативой обычным автомобилям для тех, кто планирует перейти на транспортное средство на электричестве.

Напомним, ранее мы рассказывали о самых популярных подержанных авто в Украине.

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