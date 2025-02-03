Названо перелік авто, за які доведеться сплатити податок у 2025 році

Міністерство економіки визначило список легкових авто, що оподатковуватимуться транспортним податком у 2025 році. Сума податку на розкіш складає 25 тисяч гривень.

Про це інформує РБК-Україна, посилаючись на пресслужбу Міністерства економіки. У список увійшли автомобілі з об'ємом двигуна понад 2,5 літра, випущені не більше ніж 5 років тому.

До переліку увійшли авто таких брендів, як Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Hymer-Mercedes, Ineos, Jaguar, Lamborghini, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-AMG, Mercedes-Benz, Mercedes-Maybach, Porsche, Rolls-Royce, Toyota.

Як зазначено в повідомленні, визначення середньоринкової вартості легкових авто для оподаткування транспортним податком здійснюється згідно з нормами Податкового кодексу України.

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Податок на преміальні авто

В Україні транспортний податок запровадили у 2015 році. Він сплачується власниками дорогих легкових авто, випущених не більше ніж п’ять років тому.

Транспортний податок стягується з легкових автомобілів, вік яких не перевищує п’яти років, а їх вартість перевищує 375 мінімальних заробітних плат. Оскільки на 1 січня 2025 року мінімальна зарплата становить 8 тисяч гривень, ця сума для 2025 року дорівнює 3 мільйонам гривень. Ставка податку – 25 тисяч гривень за кожен автомобіль.

Міністерство економіки України встановлює середньоринкову вартість легкових автомобілів. Потім ця сума коригується за допомогою коефіцієнта, що залежить від віку авто: чим старше транспорт, тим нижчий коефіцієнт, а отже, менша середньоринкова вартість.

Податок повинні сплатити як фізичні, так і юридичні особи, а також нерезиденти, що зареєстрували свої автомобілі в Україні. Податкова зобов'язання виникає у власників транспортних засобів, а не у орендарів чи осіб, які використовують автомобіль за генеральною довіреністю.

Фізичні особи зобов'язані сплатити податок протягом 60 днів після отримання відповідного повідомлення, а юридичні особи повинні здійснювати авансові платежі щокварталу до 30 числа місяця, що йде після завершення звітного кварталу.

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