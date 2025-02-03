Назван перечень авто, за которые придется уплатить налог в 2025 году

Министерство экономики определило список легковых авто, которые будут облагаться транспортным налогом в 2025 году. Сумма налога на роскошь составляет 25 тысяч гривен.

Об этом информирует РБК-Украина, ссылаясь на прессслужбу Министерства экономики. В список вошли автомобили с объемом двигателя более 2,5 литра, выпущенные не более чем 5 лет назад.

В перечень вошли авто таких брендов, как Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Hymer-Mercedes, Ineos, Jaguar, Lamborghini, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-AMG, Mercedes-Benz, Mercedes-Maybach, Porsche, Rolls-Royce, Toyota.

Как указано в сообщении, определение среднерыночной стоимости легковых авто для налогообложения транспортным налогом осуществляется согласно нормам Налогового кодекса Украины.

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Налог на премиальные авто

В Украине транспортный налог ввели в 2015 году. Он уплачивается владельцами дорогих легковых авто, выпущенных не более пяти лет назад.

Транспортный налог взимается с легковых автомобилей, возраст которых не превышает пяти лет, а их стоимость превышает 375 минимальных заработных плат. Поскольку на 1 января 2025 года минимальная зарплата составляет 8 тысяч гривен, эта сумма для 2025 года равна 3 миллионам гривен. Ставка налога – 25 тысяч гривен за каждый автомобиль.

Министерство экономики Украины устанавливает среднерыночную стоимость легковых автомобилей. Затем эта сумма корректируется с помощью коэффициента, зависящего от возраста авто: чем старше транспорт, тем ниже коэффициент, а следовательно, меньше среднерыночная стоимость.

Налог должны уплатить как физические, так и юридические лица, а также нерезиденты, зарегистрировавшие свои автомобили в Украине. Налоговое обязательство возникает у владельцев транспортных средств, а не у арендаторов или лиц, использующих автомобиль по генеральной доверенности.

Физические лица обязаны уплатить налог в течение 60 дней после получения соответствующего уведомления, а юридические лица должны осуществлять авансовые платежи ежеквартально до 30 числа месяца, следующего после завершения отчетного квартала.

Напомним, ранее в Раде подготовили законопроект, согласно которому всем водителям в Украине придется менять права.

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