Найбільший у світі літак з розмахом крил 117 метрів здійснив історичний політ (відео)
Авіаційний гігант Roc, розроблений компанією Stratolaunch, нещодавно виконав проривний політ. Цей унікальний літальний апарат вирізняється своїм величезним крилом, довжина якого складає 117 метрів і об’єднує дві фюзеляжні частини. Його призначення – служити платформою для запуску ракет у космос.
Згідно з даними IflScience, Roc успішно завершив свій історичний рейс. Відомо, що літак має масу 227 тонн без вантажу та досягає 590 тонн з повним навантаженням. Шість двигунів Pratt & Whitney PW4056 надають йому здатність підіймати великі грузи.
Чому цей політ є історичним
Літак Roc вперше провів політ з корисним навантаженням на гіперзвуковій швидкості. Маршрут пролягав над Тихим океаном, де було здійснено запуск космічного апарату "Талон-А", який є компактною версією шатла. Після відокремлення від літака, "Талон-А" активував свої двигуни для виконання історичного польоту.
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Stratolaunch зберігає інтригу, надаючи обмежену інформацію про політ, але підтверджує його успішність. Зазначено, що космічний апарат TA-1 наблизився до гіперзвукової швидкості у 5 Махів, що в п’ять разів швидше за звук, зібравши при цьому значний обсяг даних. Після цього тесту, Stratolaunch планує вже цього року випробувати наступний апарат нового покоління - TA-2.
Слід нагадати, що Stratolaunch була створена у 2011 році Полом Алленом, співзасновником Microsoft та авіаційним ентузіастом та мала на меті створити масштабний літак-носій для ракет. Проєкт пройшов довгий шлях розвитку, і тепер крила літака мають розмах у 117 метрів, що майже вдвічі перевищує розміри Boeing 747.
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