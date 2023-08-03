Найлегший спосіб укорінення троянд з букета

Троянди – це красиві квіти, які радують нас своїм виглядом і ароматом. Однак, коли букет троянд в’яне, ми зазвичай викидаємо його.

Але чи знали ви, що троянду можна вкоренити і виростити з неї нову рослину? Вкорінення троянди – це не складний процес.

Читайте також: Чому не треба викидати подаровані троянди, які зів'яли: лайфхак для городників

Для цього вам знадобиться:

Гострий ніж

Вода

Мед або сік алое

Місткість для води

Вазон з землею

Інструкція:

Зрізте верхню частину троянди гострим ножем. Залиште живець довжиною приблизно 25 см і приберіть з нього все листя. Верхній зріз обробіть воском. Нижній – трохи обріжте. У 1 л води розчиніть 1 ч. л. меду. Занурте живці в розчин на 1/3 і залиште на 12 годин. Потім поставте живці у місткість з водою, так щоб вони були у воді наполовину. Живець ставимо у воду і додаємо 10 крапель свіжого соку алое. Слідкуємо за рівнем води, вона повинна доходити до 1/2 живця. Через 10 днів додаємо ще 5-7 крапель соку алое.Тримаємо живці в воді або соку алое до появи коренів. Це може зайняти від 2 до 4 тижнів.

Як тільки з’являться коріння, пересадіть живці у вазон з землею. Поливайте рослину регулярно і доглядайте за нею, як за звичайною трояндою.

Виконуючи ці прості дії, ви зможете вкоренити будь-яку квітку, що сподобалася.

Нагадаємо, ми вже писали, що робити, щоб квіти стояли довше.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!