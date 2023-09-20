Найпростіший рецепт хрустких яблучних пиріжків

З цим рецептом від Shuba впорається і новачок. Для нього не потрібно замішувати тісто, не знадобиться вже готове магазинне тісто і навіть лаваш.

Інгредієнти:

Яблука – 2 шт.

Масло вершкове 73% – 20 г

Цукор – 1 ст. л.

Мед – 1 ст. л.

Кориця мелена – 1 ст. л.

Хліб білий, скибочка – 5 шт.

Яйця курячі – 1 шт.

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Спосіб приготування:

Яблука дрібно наріжте та смажте на вершковому маслі 2 хвилини. Посипте цукром, додайте мед, розмішайте та тушкуйте до випаровування рідини. Додайте корицю.

Скибку білого хліба розкачайте. Збийте яйце та змастіть ним хліб по периметру. У центр покладіть столову ложку начинки. Зсуньте її на половину хліба. На другій половині зробіть невеликі надрізи. Згорніть хліб навпіл. Притисніть краї виделкою.

Пиріжки викладіть на застелене пергаментом деко. Змастіть сумішшю яйця з водою. Запікайте в духовці при 180°С протягом 15 хвилин.

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