Найзручніший спосіб натерти імбир на тертці: простий лайфхак

Імбир – це пряний корінь, який використовується в багатьох кулінарних рецептах для додання освіжаючого або гострого смаку. Однак, натирати імбир на тертці може бути викликом через його вузлувату текстуру та соковитість. Але не хвилюйтесь, є один лайфхак, який робить цей процес дуже простим – замороження імбиру.

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Імбир має багатий набір корисних властивостей, що роблять його популярним продуктом в кулінарії та травній медицині. Імбир має потужні антизапальні, антиоксидантні та імуномодулюючі властивості, що роблять його корисним для підтримки імунної системи, зниження запалення в організмі, поліпшення травлення та зменшення ризику розвитку хронічних захворювань.

Шеф-інструкторка з Інституту кулінарної освіти (Нью-Йорк, США) Кірін Болдвін поділилася цікавим лайфхаком стосовно натирання імбиру на тертці. Вона розповіла, що легко натерти на тертці саме заморожений імбир, і навіть не потрібно відшаровувати його шкірку, яка зазвичай може бути досить вузлуватою.

Болдвін розкрила, що вона сама постійно використовує цей трюк вдома, зберігаючи імбир у морозилці. Коли їй потрібно натерти імбир, вона виймає заморожений корінь і натирає на тертці стільки, скільки їй потрібно. Це спрощує процес натирання імбиру, забезпечуючи легке натирання навіть без очищення від шкірки.

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