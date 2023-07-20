Збиває комах з пантелику: У мережі розповіли про цікавий спосіб боротьби з домашніми мухами

Одним із незвичайних методів позбавлення будинку від мух є застосування особливого лайфхаку з водою, який часто використовується у закладах південної частини США. Незвичайний прийом хоч і може здатися дивним дійсно впливає на комах та відлякує їх від приміщення.

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Простий спосіб заснований на створенні перелому світла у прозорому поліетиленовому пакеті з водою. Для цього потрібно заповнити пакет водою, застібнути його на вузол або використати тару із зіп-застібкою, а потім повісити цю конструкцію на ручку дверей або в іншому місці, де зазвичай активно літають мухи. За бажанням всередину пакету можна додати монети або шматочки фольги, для покращення ефекту.

Механізм дії полягає у спричиненні сплутаності у мух через їх особливий механізм зору. Переломлене світло від води впливає на "складні" очі комах, що спантеличує їх і збиває з пантелику. Таким чином, мухи уникають певних зон та не летять у приміщення, де розміщено відповідний лайфхак.

Літній період сприяє загостренню проблеми з мухами у будинку. Хоча існують магазинні репеленти та саморобні пастки, ефективність незвичайного методу з водою полягає у запобіганні появі цих небажаних комах у приміщенні.

Також, щоб уникнути з'явлення мух на кухні, можна дотримуватися кількох простих правил. Наприклад, важливо тримати відро для сміття подалі від прямих сонячних променів, оскільки сонце збільшує ризик небажаного притягання мух. Існують різні методи засіб від мух, але незвичайний трюк з водою – цікава та ефективна альтернатива традиційним методам, яка може бути корисною для тих, хто бажає позбутися мух у своєму будинку.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як зробити ефективну мухоловку власними руками.

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