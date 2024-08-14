Збивали з автоматів: зʼявилося відео атаки дронів по літаках на аеродромі Саваслєйка

У мережі з'явилося відео, як дрони атакували російські літаки, що були "припарковані" на аеродромі Саваслєйка Нижегородської області рф. На кадрах чути автоматні черги та можна побачити, як дрон врізається в летовище та вибухає.

Як стало відомо OBOZ.UA з власних джерел, за ударами по аеродромах росії у ніч на 14 серпня стоять українські спецслужби. Це була спецоперація, спрямована на унеможливлення використання цих об'єктів російською авіацією для атак по українських містах та лінії фронту.

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Видання повідомило, що у ніч на 14 серпня Сили оборони України, за координації Служби безпеки, завдали серії точних ударів по чотирьох військових аеродромах на території росії.

Зазначається, що застосування далекобійних безпілотних літальних апаратів дозволило здійснити найбільшу за часи повномасштабної війни атаку на російські авіабази. Зокрема, потужні вибухи прогриміли на аеродромах Воронежа, Курська, Саваслєйки та Борісоглєбська.

За інформацією з відкритих джерел, російська система протиповітряної оборони виявилася неспроможною протистояти атаці. Місцеві жителі та російські пропагандисти повідомляють про значні руйнування авіаційної інфраструктури.

"Це була спланована операція, метою якої було послабити наступальний потенціал російської авіації", – зазначив співрозмовник OBOZ.UA в СБУ. За його словами, українські спецслужби продовжать роботу в цьому напрямку, щоб позбавити ворога можливості завдавати ударів по мирному населенню.

Оцінка масштабів завданих збитків триває. За попередніми даними, внаслідок атаки було знищено декілька ворожих літаків та пошкоджено авіаційну техніку.

OSINT-спільнота CyberBoroshno пише, що на місці удару дрона на аеродромі стояв борт, що дуже схожий хвостовою частиною на Міг-31К.

Міг-31К. Джерело: t.me/kiber_boroshno Міг-31К. Джерело: t.me/kiber_boroshno

Нагадаємо, у ніч на 14 серпня БПЛА атакували три аеродроми на росії: Саваслєйка в Нижегородській області рф (660 км від кордону України), Борисоглєбськ та Балтімор (у Воронезькій області).

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