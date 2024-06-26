Скинули вибухівку з дрона: окупанти атакували дітей у Херсоні

Ввечері 26 червня російські окупанти атакували двох дітей у Херсоні. Противник скинув на них вибухівку з безпілотного літального апарату.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у своєму Telegram-каналі. Крім цього, під удар потрапили дорослі.

"Через скидання вибухівки з дрона 12-річна дівчинка отримала вибухову травму та уламкові поранення голови, тулуба, ніг та рук", – сказав Олександр Пронін.

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За його словами, в її 15-річної сестри спостерігається вибухова та черепно-мозкова травми, контузія. Потерпілих дітей у стані середньої тяжкості госпіталізували для надання меддопомоги.

Прокудін додав, що до лікарні самостійно за допомогою звернулися троє дорослих, які перебували разом із дітьми.

Днями, нагадаємо, прикордонники під Бахмутом знищили дві гаубиці та РЕБ російської армії.

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