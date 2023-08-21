Зробіть сад на балконі: як виростити гортензію у горщику

Зазвичай гортензії висаджують у садах та на дачі. Однак ці квіти також можна вирощувати вдома у горщиках.

Гортензії можуть добре рости в горщиках, якщо за ними правильно доглядати. Про це повідомляє Better Homes & Gardens.

По-перше, корисно вирішити, як довго ви плануєте вирощувати свої гортензії в горщиках. Якщо все, що вам потрібно – це один чудовий сезон цвітіння рослини, у вас є широкий вибір щодо типу гортензії для вирощування та типу контейнера для використання.

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Низькорослі, більш компактні сорти великолистої, гладкої, волотистої та гірської гортензії є найкращим вибором для вирощування в контейнерах, і є багато сортів, з яких можна вибрати. Наприклад:

Гортензія великолиста (Hydrangea macrophylla) "Wee Bit Grumpy", "Paraplu", "Endless Summer Pop Star" і "Cityline Paris".

Гортензія гладка (H. arborescens) "Invincibelle Wee White", "Invincibelle Limetta" і "Mini Mauvette".

Гортензія волотиста (H. paniculate) "Little Lime", "Bombshell" і "Bobo".

Гортензія гірська (H. serrata) "Tiny Tuff Stuff".

Виберіть глибокий та широкий контейнер, щоб коріння рослини мали достатньо місця для росту. Переконайтеся, що в ньому є принаймні один дренажний отвір.

Незалежно від того, чи плануєте ви вирощувати свою гортензію в горщику протягом одного сезону чи кількох років, потрібно вибрати правильне місце. Більшість гортензій найкраще ростуть у місці, де вони отримують від чотирьох до шести годин сонця щодня.

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Для посадки знадобиться високоякісний ґрунт з добривом із повільним вивільненням. Розімніть коріння пальцями або садовими виделками, щоб розпушити їх і стимулювати ріст назовні.

Помістіть кореневу кульку в горщик і залийте навколо неї сумішшю для горщиків, зміцнюючи її, щоб усунути повітряні кишені. Ретельно полийте водою і дайте стекти. Приблизно через годину, якщо рівень ґрунту впав, додайте ще трохи ґрунту та знову полийте.

Гортензії, вирощені в контейнерах, можуть швидко засохнути. Рослини в’януть, коли вони не отримують достатньо води. Кожен день або два перевіряйте наявність води в гортензії.

Поливайте ґрунт, а не листя. Змочування листя може поширювати такі грибкові захворювання, як борошниста роса. Не дозволяйте рослині сидіти у воді, це може призвести до загнивання коренів.

Нагадаємо, раніше ми назвали 10 найпоширеніших помилок, яких можна припуститися, вирощуючи гортензії.

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