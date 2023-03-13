Секрет приготування борщу, аби колір був яскравим
Певно кожен українець має власні секрети приготування насиченого та яскраво-червоного борщу. Проте інколи страва виходить блідою – чому це так, спробував розібратися UAportal.
Якщо буряк довго варити, його колір стає блідішим. Аби зберегти яскравість деякі господині додають до борщу кислинку – це може бути оцет, томатна паста, сік лимону, або буряковий квас. Дехто додає лимонну кислоту, або навіть квашені помідори.
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Якщо ж вам не подобається кислуватий смак страви, то є один секрет, як уберегти колір буряка без кислоти. Потрібно додавати пасерований буряк до страви наприкінці готування.
А тепер тримайте легкий рецепт українського борщу, з яким справиться навіть початківець.
Інгредієнти:
- М'ясо – 500 г
- Квасоля – 200 г Картопля – 4 шт.
- Капуста – четвертина головки.
- Цибуля – 1 шт.
- Буряк – 2 шт.
- Морква – 1 шт.
- Томатна паста – 2 ст. л.
- Часник – 2-3 зубчики.
- Зелень – кілька гілочок петрушка та кропу.
- Сало – 60 грамів.
- Цукор – 1 ч. л.
- Сіль – до смаку.
- Спеції – за бажанням.
- Олія – 2 ст. л.
Почнімо готувати:
- М'ясо поріжте на шматки та поставте у маленьку каструлю варити. Коли закипить – промийте та перекладіть у посуд, де варитимете борщ, залийте водою та поставте варитися.
- Вкиньте квасолю, хай вариться разом з м'ясом. А самі займіться "начинкою".
- Овочі треба помити та почистити. Картоплю наріжте кубиками, моркву та буряк натріть на крупній терці у різні тарілки, цибулю наріжте дрібно.
- Помийте, обсушіть та покришіть дзелень. Часник почистьте та дрібно наріжте.
- Нашаткуйте капусту. Спочатку у готовий бульйон вкиньте картоплю.
- На олії обсмажте потертий буряк.
- На окремій сковороді підсмажте шкварки, витягніть їх, та покладіть у пательню цибулю, посмажте її до рум'яності. Вкладіть туди натерту моркву та на малому вогні пасеруйте.
- Нашатковану капусту вкиньте у бульйон, проваріть 5 хв, висипте з пательні підсмажену моркву з цибулею.
- Поверніться до буряка. Поки він пасирується на малому вогні, додайте до нього томатну пасту, цукор, сіль та часник.
- Засмажку з буряка потрібно додавати до борщу за 10 хвилин до закінчення приготування. Коли додасте бурякову суміш у борщ, вкиньте до нього посічену зелень та приправи, додайте лавровий лист.
- Коли борщ прокипить 5 хвилин з останніми інгредієнтами, вимкніть вогонь на плиті та дайте йому настоятися під кришкою.
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