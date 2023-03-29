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Секрет у пропорції продуктів: як приготувати ідеальне тісто на піцу

Билім Олена

Секрет у пропорції продуктів: як приготувати ідеальне тісто на піцу

Піца є дуже популярною стравою серед українців. Її можна замовити практично у будь-якому закладі, але краще приготувати самому, адже тоді ви точно знатимете, що до її складу потрапили лише найсвіжіші продукти.

Якщо є ви новачок у кулінарних справах, то ми допоможемо вам підготувати тісто для піци, яке буде простим у приготуванні, а на виході – таким, що не рветься та не липне до рук.

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Відомий кулінарний експерт Євген Клопотенко поділився рецептом тіста, який він запозичив на Сицилії.

Вам знадобляться такі продукти:

  • 200 мл теплої води
  • 10 г пресованих дріжджів
  • 0,5 ч.л. цукру
  • 400 г борошна
  • дрібка солі
  • 1 ст.л. оливкової олії

Як приготувати:

  1. Воду нагрійте 40 градусів та розчиніть у ній дріжджі й цукор. Розмішайте, сипніть солі та знову перемішайте.
  2. Потім поступово до суміші додайте просіяне борошно й замішуйте тісто лопаткою. Продовжуючи вимішувати, додайте олію та вимісіть тісто повторно.
  3. Перекладіть тісто на поверхню, притрушену борошном, та гарно вимісіть. Воно не має липнути до рук.
  4. Потім тісто відправте у велику миску, накрийте рушником й чекайте, аби воно піднялося. Тісто має стояти в теплі.

Раніше ми писали про те, як приготувати смачну піцу на сковороді за 10 хвилин.

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